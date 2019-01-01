الاتحاد التونسي يطلب الاجتماع بنظيره الأفريقي لبحث تجاوزات نهضة بركان

الاتحاد التونسي لكرة القدم يطلب من نظيره الأفريقي اجتماع من أجل تقديم تفاصيل أحداث مواجهة الصفاقسي ونهضة بركان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم من نظيره الأفريقي أن يعقد جلسة استماع من أجل تقديم شكوى من أحداث مباراة نهضة بركان والصفاقسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

جاء هذا في بيان نشره الاتحاد التونسي اليوم الخميس، أكد من خلاله أنه بعث برسالة للاتحاد الأفريقي للنظر في الأحداث التي سبقت المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

وكان فريق نهضة بركان قد صعد للمباراة النهائي من بطولة الكونفدرالية، وسيواجه الزمالك المصري بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة وعقب الخسارة في الذهاب بهدفين نظيفين.

واشتكت بعثة فريق الصفاقسي من عدة أمور عقب الوصول للمغرب كان أهمها منع الفريق من التدرب في مدينة الدار البيضاء قبل الانتقال لمدينة وجدة.

كما اشتكى من تعطل حافلة الفريق المنتقلة من المطار للفندق وفقدان تجهيزات التدريبات في مطار وجدة قبل أن يتم استعادتها بعد يوم كامل، ومن استيقاظ مسؤولو الفريق ولاعبيه على صوت صفارات الانذار في فندق الإقامة ليلة المباراة، حيث ظلت تدوي لأكثر من نصف ساعة دون سببًا واضحًا.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية سيقام الذهاب منها في منتصف الشهر الجاري بالمغرب، على أن تقام العودة بنهاية الشهر في مصر.