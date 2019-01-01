الاتحاد التونسي: قادرون على الفوز بكأس أمم أفريقيا

ما هي إمكانية فوز نسور قرطاج بكأس الأمم الأفريقية؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد الأمين موجو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم على أن منتخب نسور قرطاج لديه القدرة على الفوز بكأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر في يونيو المقبل.

ولم يسبق للمنتخب التونسي الفوز باللقب سوى مرة واحدة في تاريخه، وذلك عندما استضاف البطولة في عام 2004.

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وقال موجو: "الجميع متفائل بقدرتنا على المنافسة على اللقب، خاصة بعد تصدرنا مجموعتنا في التصفيات، المنتخب التونسي يعيش حالة جيدة الآن خاصة بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المنتخبات الأفريقية في تصنيف الفيفا".

كما أضاف موجو وقال: "نمتلك أكثر من لاعب محترف ومحلي، ووجود أكثر من لاعب تونسي في الدوري المصري مثل علي معلول وحمدي النقاز وفرجاني ساسي سيساعدهم على معرفة أجواء البطولة، منتخب مصر أبرز المنافسين على اللقب بجوار المغرب والجزائر والكاميرون والسنغال وساحل العاج".

يشار إلى أن منتخب تونس كان أحد المنتخبات الخمس التي مثلت قارة أفريقيا في كأس العالم السابقة "روسيا 2018".