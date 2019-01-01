الاتحاد البلغاري يعترض على تصريحات ساوثجيت

خطة ساوثجيت لمحاربة العنصرية غير مقبولة من بلغاريا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

اعترض الاتحاد البلغاري لكرة القدم على تصريحات المدير الفني لمنتخب انجلترا، جاريث ساوثجيت، بشأن مخاوفه من التعرض لانتقادات عنصرية أمام بلغاريا.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ منتخب انجلترا قد ينحسب من لقاء بلغاريا حال هتفت الجماهير ضدهم بهتافات عنصرية.

وأرسل رئيس الاتحاد البلغاري، بوريسلاف ميهايولف، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن اعتراضه على ما قاله ساوثجيت بشأن تخوفه من التعرض للعنصرية.

وقال البيان: "نحن محبطون للغاية من تصريحات السيد ساوثجيت في وسائل الإعلام والتي تتهم الجمهور البلغاري بالعنصرية وتقلق من مباراة 14 أكتوبر المقبلة".

وتابع: "هذه التصريحات ليست بناء على أي معلومة حقيقة كما أنّ غير مقبولة وغير ضرورية ولا يجب أن تُصدر قبل لقاء هام ينتظره الجمهور منذ سنوات".

وأردف: "لم نتلقى أي خطاب رسمي من أي جهة حول تعامل عنصري من الجمهور البلغاري في مباراة ملعب ويمبلي".

واختتم: "حتى لو حدث ذلك، فهذا تعميم غير مقبول ولا يهدف لشيء إلى لإثارة الحنق من الفريق الإنجليزي وهو أمر غير مقبول لأننا نشجع على روح الاحترام المتبادل وتقدير قيم الاتحادين الأوروبي والبلغاري".

جدير بالذكر أنّ عدد من اللاعبين الإنجليز تعرضوا لهتافات عنصرية آخرهم رحيم سترلينج أمام كوسوفو.