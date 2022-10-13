الاتحاد الأكثر جماهيرية في السعودية؟ رد مفاجئ من الفراج

من يتفوق جماهيريًا في المملكة العربية السعودية؟

يرى الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته، أن نادي الاتحاد هو صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة العربية السعودية، متفوقًا على الهلال والنصر.

كيف رد وليد الفراج على فلاته؟

فلاته قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة إم بي سي أكشن: "حقيقة الاتحاد في كل مكان موجود، وله أغلبية في مدن كثيرة من المملكة العربية السعودية".

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وليد الفراج مقدم البرنامج رد على فلاته قائلًا: "لكن في الشرقية ليس أكثر من الهلال والنصر، أرى أنهما يسيطران جماهيريًا هناك".

فلاته رد قائلًا: "دائمًا نصدر الهلال في كل شيء سواء الدعم أو غيره بالأرقام، وإذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن الاتحاد هو الأكثر جماهيرية في المملكة نظرًا للحضور الجماهيري في المباريات".

الاتحاد أعلى حضور جماهيري بالدوري السعودي

سجلت جماهير نادي الاتحاد رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري في بطولة دوري روشن للمحترفين 2022-2023، وذلك منذ انطلاقته وحتى الآن.

جماهير الاتحاد تصدرت ترتيب جدول الحضور الجماهيري في دوري روشن للمحترفين، حيث حضر 58605 مشجعًا حتى الجولة الرابعة من البطولة.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب دوري روشن للمحترفين السعودي برصيد 15 نقطة، خلف الشباب المتصدر بفارق 4 نقاط، ثم النصر الوصيف بفارق نقطة واحدة.

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