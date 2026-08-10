بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي وكونكاكاف .. يويفا يهاجم إنفانتينو من جديد: كسر ثقتنا بالخداع!

وإلى جانب تشيفيرين، وقع على رسالة معارضة إنفانتينو كل من سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، وفيكتور مونتاجلياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (CONCACAF). كما تحمل الرسالة توقيعات الأمناء العامين للاتحادات القارية المعنية. وقالوا إنهم يتحدثون بشكل مشترك بصفتهم «اتحادات تمثل أعضائها».

وكتب يويفا وحلفاؤه في رسالة مفتوحة موجهة إلى «عائلة كرة القدم»: «كرة القدم هي أعظم شغف مشترك في العالم. فهي لا تخص فردًا ولا مؤسسةً».

وقد كان النمو الذي شهده فيفا مؤخرًا «حقيقيًّا» بالفعل، لكنه «لم يكن أبدًا من صنع شخص واحد».

وجاء في الرسالة أيضًا أن «القيادة في كرة القدم» تأتي مع واجب «خدمة أسرة كرة القدم التي عهدت إليك بهذه المسؤولية»، مضيفة: «عندما تنكسر الثقة بالخداع، وعندما يضع شخص ما نفسه فوق الجماعة التي عهدت إليه بالسلطة، فإن هذا الواجب يكون قد أُهمل». ولم تذكر الرسالة اسم إنفانتينو صراحةً.

وقال مؤلفو الرسالة إنهم لا يسعون إلى تقسيم الاتحادات الأعضاء أو التراجع عن القرارات التي اتُخذت بشكل مشترك، مثل منح استضافة كأس العالم، بل يسعون إلى «شيء أكثر جوهرية: نزاهة اللعبة ونزاهة من انتُخبوا لقيادتها».

في نهاية الأسبوع، أيدت الهيئة العالمية لكرة القدم إنفانتينو وهاجمت منتقديه. وقال فيفا في بيان: «يتضح بشكل متزايد أن هناك جهوداً موجهة ومستمرة من قبل بعض الأطراف لتقويض فيفا ورئيسه». وقد وصلت الآن الردود المتوقعة.

ومع ذلك، حتى اعتراف فيفا بـ«أخطاء» في الإجراءات التي سبقت صفقة المستثمرين "بيع كأس العالم"، التي انهارت منذ ذلك الحين، لم ينجح في إقناع الشخصيات البارزة في الاتحادات القارية.

فقد جددوا اتهامهم بوجود خطة متعمدة لوضع مؤسسات كرة القدم أمام أمر واقع. وجاء في الرسالة: «إن اقتراحاً قُدم تحت ضغط الوقت ودُفع نحو موعد نهائي دون تشاور جدي، قبل أن تتمكن الاتحادات الأعضاء من دراسة شروطه بشكل سليم، ليس نتيجة سهو بل نتيجة نية تهدف إلى تقييد السيطرة».

بالنسبة لتشيفيرين ورفاقه، فإن محاولة «بيع كأس العالم» ترقى إلى «خرق جوهري للثقة تجاه تلك المؤسسات بالذات التي من المفترض أن يخدمها فيفا».

كما انتقدوا حقيقة أن المراجعة التي وعد بها فيفا للحوادث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة لن يتم إجراؤها بالكامل من قبل هيئة مستقلة: «هناك صمت حيث يجب أن تكون هناك مساءلة، ومسافة حيث يجب أن يكون هناك انفتاح».

وقد واجه إنفانتينو، الذي لا يزال المرشح الوحيد المعلن للانتخابات المقررة في مارس 2027، انتقادات شديدة منذ الكشف المفاجئ عن خطة المستثمرين التي تم سحبها منذ ذلك الحين.