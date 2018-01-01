تقارير - إدارة الاتحاد تُفاوض تريزيجيه وديمبا با لدعم الفريق

الإدارة الحالية برئاسة لؤي ناظر بدأت في التفاوض مع السنغالي ديمبا با لاعب نادي شنغهاي الصيني، والمصري محمود تريزيجيه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد السعودي عن وجود تحرك كبير من أجل دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صحيفة "الاقتصادية" بحسب مصادرها أكدت أن الإدارة الحالية برئاسة لؤي ناظر بدأت في التفاوض مع السنغالي ديمبا با لاعب نادي شنغهاي الصيني، والمصري محمود تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي.

وأكدت مصادر الصحيفة السعودية، أن كلا اللاعبين دخلا بقوة ضمن اهتمامات إدارة نادي الاتحاد من أجل التعاقد معهما خلال الفترة الشتوية المقبلة. اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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وتنوي إدارة العميد تسريح ستة لاعبين أجانب مع الإبقاء على الثنائي المغربي كريم الأحمدي، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، بينما ستتم الإطاحة بالعديد من اللاعبين.

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وينتظر أن تبادر إدارة لؤي ناظر إلى فسخ عقود كلًا من: الأسترالي ماثيو جورمان، البرازيلي تياجو كارليتو، البرازيليين جوناس دي سوزا، واندرسون فالديفيا، وروماريو ريكاردو دا سيلفا، والصربي أليكسندر بيزيتش.