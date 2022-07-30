الاتحاد الإسباني يعلنها: ركلات جزاء أقل ووقت لعب أكثر!

تعديلات كبيرة على أداء الحكام في إسبانيا.

أكد مدينا كانتاليخو رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم على سعيه لتقليل عدد ركلات الجزاء التي تمنح في البطولات المحلية.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها على ضرورة اتخاذ عدة قرارات مصيرية لمساعدة اللاعبين والأندية على تقديم كرة قدم أفضل.

وقال كانتاليخو: "سنحاول أن نقلل من ركلات الجزاء، طلبنا من الحكام ألا يطلقوا الصافرات لو كان اللاعب في منطقة غير خطيرة ودون مساندة من زملائه".

وأضاف: "أخبرناهم أن اللاعب عليه أن يكون في حالة توازن كاملة وأن تكون اللمسة واضحة للغاية، وأن يراها الحكم والمساعد".

وأردف: "سنحاول أن نحمي اللاعبين بكل ما لدينا من قدرة ولأقصى درجة، لا يمكن أن يتعرض لاعب لإصابة دون أن نراه في الملعب أو من خلال الإعادة".

وأنهى كلماته: "منذ نوفمبر الماضي نجحنا في زيادة الوقت الفعلي للعب بنسبة حوالي 32%، نصر على أن يكون الحديث أقل في الملعب، حيث يتم احتساب المخالفة ويأخذ كل لاعب مكانه ونستأنف اللعب".

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني ينطلق الجمعة الموافق الـ 12 من أغسطس وسيستمر حتى بدايات الصيف المقبل بسبب تخلل كأس العالم قطر 2022 لأحداث الموسم.