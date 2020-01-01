خاص | رغم أزماته .. الاتحاد يرفض عرض الاتفاق لحل مشكلة العبود

الأزمة المالية التي يعاني منها الاتحاد، لم تجعله يرضخ لمطالب الاتفاق

لا تزال أزمة انتقال اللاعب عبد الرحمن العبود من الاتفاق إلى الاتحاد قائمة، إذ لم يسدد الأخير كامل القيمة المالية للصفقة.

اللاعب صاحب الـ25 عامًا كان قد انضم لصفوف العميد في صيف عام 2019، بعقد يمتد حت صيف عام 2023، في صفقة كلفت خزينة النادي الجداوي 12 مليون ريال سعودي.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن الاتحاد سدد أربعة ملايين فقط، ولا يزال ملزومًا بدفع ثمانية ملايين، لكن مرور النادي بأزمة مالية طاحنة يحول دون حدوث ذلك.

وأوضحت مصادرنا أن مسؤولي الاتفاق قدموا عرضًا لنظرائهم في العميد لحل الموقف، إذ طلبوا الحصول عل خدمات أحد لاعبي النمور - لم يفصح المصدر عن هوية اللاعب – مقابل ثلاثة ملايين ريال، يتم خصمها من قيمة صفقة العبود، على أن يسدد الاتحاد الخمسة ملايين المتبقية.

عرض الاتفاق قوبل بالرفض من مجلس أنمار الحائلي، الذي رفض التفريط في خدمات اللاعب الراغب به الاتفاق.

وعل جانب آخر، أكدت مصادرنا أن مجلس الحائلي دخل خلال الفترة الحالية في مفاوضات مع نظيره بنادي القادسية من أجل جدولة الـ12 مليون ريال، المتبقية من قيمة انتقال الثنائي هارون كمارا وعبد المحسن فلاتة إلى العميد، ولا تزال المفاوضات جارية، ولم تؤول إلى أي جديد بعد.

كمارا وفلاتة كانا قد انضم للنمور في صيف عام 2019، إذ ينتهي عقد الأول في صيف 2024، والثاني في صيف 2022.