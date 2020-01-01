الاتحاد والاتفاق يسيطران على الأفضل في ديسمبر بالدوري السعودي

العطوي الأفضل لأول مرة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الحاصلين على جوائز الأفضل بشهر ديسمبر الجاري، والتي شهدت سيطرة من ناديي الاتحاد والاتفاق.

ديسمبر لُعبت خلال الجولات من السابعة إلى العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي منحت المدرب الوطني خالد العطوي؛ المدير الفني للاتفاق، جائزة أفضل مدرب.

العطوي حصد عشر نقاط من أربع مباريات، إذ تغلب على ضمك والاتفاق والقادسية، وتعادل أمام النصر.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | لا وجود للمحليين والسومة يتفوق على الجميع .. الأكثر تسديدًا على المرمى بالدوري السعودي في 2020

أما أفضل لاعب فحصل عليها التونسي نعيم السليتي؛ لاعب الاتفاق، بعدما سجل أربعة أهداف خلال ثلاث مباريات، أمام النصر، ضمك "هدفين" والفيصلي.

الاتفاق يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، حصدها من الفوز في خمس مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.

أما أفضل حارس فذهبت للبرازيلي مارسيلو جروهي؛ محترف الاتحاد، وزميله سعود عبد الحميد حصد جائزة أفضل لاعب صاعد.

العميد في هذا الشهر حصد ست نقاط من أربع مباريات، حيث تعادل أمام الشباب والرائد والهلال، وفاز أمام الوحدة.

جروهي خرج بشباك نظيفة في مباراة وحيدة أمام الرائد، بينما استقبلت مرماه خلال الشهر ثلاثة أهداف.

النمور يحتلون المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حصدوها من الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في ست، وهزيمة وحيدة.