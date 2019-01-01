الاتحاد الإيطالي يوقع غرامة مالية على كيسي وباكايوكو

بعد السخرية من أتشيربي مدافع لاتسيو

قرر الاتحاد الإيطالي، لكرة القدم توقيع غرامة مالية على ثنائي ميلان فرانك كيسي وتيموي باكايوكو بسبب سوء السلوك.

الثنائي قاما بالسخرية من فرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو، بعد المواجهة التي انتهت بفوز الروسونيري بهدف نظيف بالدوري الإيطالي.

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كيسي وباكايوكو ذهبا لجماهير ميلان بالتجول للملعب مستخدمين قميص أتشيربي للسخرية منه، مما تسبب في حالة جدل شديدة بالأوساط الإيطالية.

ووفقاً لوكالة "ANSA" الإيطالية فإن الاتحاد قرر تغريم كل منهما مبلغ مالي تصل قيمته 86 ألف يورو.

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ومن ناحية أخرى لم يتخذ الاتحاد أي إجراء قانوني تجاه واقعة الهتافات العنصرية من جماهير لاتسيو تجاه باكايوكو.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من حملة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة يوم كامل، في محاولة لنبذ العنصرية.