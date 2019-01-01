الاتحاد الإيطالي يعاقب أتالانتا لعنصرية جماهيره ضد دالبيرت

تواصل وقائع العنصرية في إيطاليا والضحية هذه المرة نجم فيورنتينا دالبيرت

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توقيع عقوبة ضد نادي أتالانتا بغرامة قدرها 10 آلاف يورو، وذلك بسبب الهتافات العنصرية لجماهيره في حق لاعب فيورنتينا المعار من إنتر دالبيرت.

وتواصلت وقائع العنصرية في ملاعب كرة القدم الإيطالية في العامين الأخيرين بشكل أكبر من الطبيعي، الأمر الذي تطلب التحرك وإصدار عقوبات من أجل محاربة هذه الظاهرة السلبية.

وأثناء مباراة أتالانتا وفيورنتينا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، أطلقت جماهير أتالانتا هتافات عنصرية في حق لاعب الفيولا دالبيرت.

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ولم تتأخر العقوبة الصادرة من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث أنها صدرت بعد أقل من 48 ساعة من فتح التحقيقات للتأكد من وجود هتافات عنصرية من جماهير أتالانتا.

ولا يعتبر دالبيرت هو الضحية الأولى للهتافات العنصرية هذا الموسم، حيث تعرض روميلو لوكاكو لهتافات مماثلة في مباراة إنتر ضد كالياري في الجولة الثانية من الكالتشيو.

يذكر أن الموسم الماضي قد شهد أكثر من حالة إساءة عنصرية كذلك، سواء ضد خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، أو ضد مويس كين نجم إيفرتون الحالي ويوفنتوس السابق.