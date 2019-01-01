الاتحاد الإيطالي يستبعد سينسي من معسكر أكتوبر بعد إصابته أمام يوفنتوس

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يصدر بيانًا بشأن إصابة اللاعب ستيفانو سينسي نجم إنتر في مواجهة يوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن استبعاده للنجم الشاب سيتفانو سينسي لاعب وسط ملعب إنتر من معسكر المنتخب خلال شهر أكتوبر الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكر الاتحاد في بيان رسمي نشره قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب سيبقى مع إنتر في الأيام المقبلة للتعافي من إصابته.

وكتب الاتحاد في البيان: "تم استبعاد ستيفانو سينسي من المعسكر المقبل، فلاعب إنتر عانى من الإصابة مساء الأمس ضد يوفنتوس وسيبقى مع فريقه للتعافي".

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وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في مباراة إنتر أمام يوفنتوس ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب النيراتزوري وغادر اللقاء بسببها.

وتعرض فريق إنتر مساء الأمس للهزيمة أمام نظيره يوفنتوس بهدفين لهدف وحيد ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي وتراجع ترتيب النيراتزوري للمركز الثاني.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي سيواجه اليوناني ثم نظيره ليختنشتاين في لقاءات تصفيات كأس الأمم الأوروبية هذا الشهر.