الاتحاد الإيطالي يرفض معاقبة كالياري رغم عنصرية جماهيره ضد كين

يرى أن الهتافات لم يكن لها تأثيراً كبيراً على المباراة

قرر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، إعفاء نادي كالياري من أي عقوبة، بتهمة العنصرية تجاه مويس كين مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

جمهور كالياري سبق وأن قام بإطلاق بعض الهتافات العنصرية ضد كين، خلال المباراة التي جمعته بيوفي في إبريل الماضي.

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المهاجم الشاب ذهب للاحتفال أمام جماهير الفريق الخصم بعد التسجيل في شباكهم، لتزداد حدة الهجوم العنصري ضده.

العنصرية طالت أيضاً زميله الفرنسي بلايس ماتويدي، وسط مطالب بعقوبات رادعة ضد كالياري.

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ومع ذلك قال الاتحاد الإيطالي في بيانه:"الهتافات حتى لو كانت جديرة الشجب، لم يكن لها أهمية كبيرة في اللعبة".

وأضاف:"مع مراعاة التصور والموقف الواضح ضد العنصرية، ولكن القرار لا يستوجب أي عقوبة ضد كالياري".

يذكر أن كين تعرض للعقوبة بعد قيامه بالغطس وادعاء التعرض للضرب خلال المباراة نفسها.