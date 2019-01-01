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الدوري الإنجليزي الممتاز

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توريرا ويؤيد إيقافه

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Getty Images
توريرا سيغيب عن ثلاث مباريات بعد الطرد أمام توتنهام في ديربي شمال لندن
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفضت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استئناف أرسنال على البطاقة الحمراء للاعب لوكاس توريرا والتي تحصل عليها أمام توتنهام في ديربي شمال لندن.

توريرا خرج بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل انتهاء مباراة توتنهام بدقائق معدودة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أنّ أرسنال قدّم استئنافًا لخفض عقوبة توريرا إلا أنّ الاتحاد الإنجليزي رفض وأيد إيقافه لثلاث مباريات.

ولن يتمكن الأورجوائي من المشاركة أمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

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وتعادل توتنهام بهدف لمثله أمام أرسنال في آخر ديربي لشمال لندن بالبرييمرليج على ملعب "ويمبلي".

ومن المرجح أن يعود السبيرز إلى ملعبه الجديد بداية من الشهر المقبل.

جدير بالذكر أنّ توتنهام تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بروسيا دورتموند الألماني بينما يواجه أرسنال نظير رين الفرنسي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

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