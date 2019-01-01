الاتحاد الإنجليزي يرحب ببيان ستيرلينج ضد العنصرية

العنصرية وما ضد العنصرية يواصلان تصدر المشهد في إنجلترا وبتواجد رحيم ستيرلينج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بما قاله رحيم ستيرلينج بشأن العقوبات ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم.

وكان النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ قد طالب بفرض عقوبة على الأندية التي تقوم جماهيريها بإساءات عنصرية بخصم تسع نقاط من رصيدها وإجبارها على خوض ثلاث مباريات بدون جماهير.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن فكرة العقوبات الفورية تعد خطوة إيجابية نحو القضاء على انتشار العنصرية في ملاعب كرة القدم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد اتخذ عقوبات في حق الجماهير التي تورطت في هتافات عنصرية خلال مباريات البريميرليج.

ولكن العقوبات البسيطة والتي يتم تطبيقها عادة لا تؤدي إلى انتهاء هذه الظاهرة، مما يجعل الأمر في حاجة إلى التصعيد.

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يذكر أن رحيم ستيرلينج كان قد تعرض إلى هتافات عنصرية من قبل جماهير تشيلسي خلال مواجهة مانشستر سيتي أمامهم في الدور الأول.