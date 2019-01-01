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الاتحاد الإنجليزي يُحقق حول أزمة باركلي مع جماهير إيفرتون

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Getty Images
الإنجليزي قدم أداء مقبول في الأونة الأخيرة بقميص تشيلسي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

بدأت لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التحقيق في ما بدّر من جماهير إيفرتون تجاه لاعب تشيلسي، روس باركلي.

وتواجه الفريقان يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ32 من البريميرليج، في مباراة شهدت فوز التوفيز بهدفين نظيفين.

وشارك الإنجليزي روس باركلي في متوسط ميدان البلوز، على أرضية ملعب جوديسون بارك.

وحينما استعد للخروج من أرضية الملعب كتبديل تشيلسي الأول، أطلقت جماهير التوفيز الصافرات نحوه.

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إلا أن اللاعب رد عليهم بالتصفيق بعدما قضى 13 عامًا في صفوف النادي بين فرق الشباب والفريق الأول.

وألقى بعض المشجعين عملات معدنية على اللاعب أثناء خروجه ونزول الفرنسي أوليفييه جيرو.

وانضم باركلي لصفوف البلوز في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

ليصبح اللاعب الإنجليزي من أحد العناصر الأساسية في الموسم الحالي تحت قيادة ساري، بعدما تعافى من الإصابة بشكل كامل، التي ألمّت به الموسم الماضي.

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