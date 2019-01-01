الاتحاد الإنجليزي يُحقق بواقعة العنصرية ضد ساري

الجهاز الفني لفريق بيرنلي في ورطة بسبب تقرير الحكم كيفن فريند

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح التحقيق في تقرير الحكم كيفن فريند، لمباراة تشيلسي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي.

تشيلسي سقط في فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام بيرنلي أمس الإثنين، في مباراة شهدت العديد من المشاحنات بين الفريقين.

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الأحداث أسفرت عن قيام الحكم بطرد ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، بسبب اعتراضه المستمر على قراراته.

الأمر لن يتوقف عند ذلك، بل التقطت عدسات التليفزيون شجاراً وقع بين الفريقين، بنفق ملعب ستامفورد بريدج عقب صافرة النهاية.

تقارير صحفية أكدت أن ساري تعرض لهجوم وسباب عنصري من أعضاء الجهاز الفني لبيرنلي عقب اللقاء.

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وهو ما سيقوم الاتحاد الإنجليزي بالتحقيق فيه، تمهيداً لمعاقبة جميع الأطراف المتورطة في الموقف من بدايته.

جدير بالذكر أن تعادل تشيلسي حرمه من احتلال المركز الثالث بالدوري، حيث يأتي بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن توتنهام.