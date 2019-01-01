الاتحاد الإنجليزي يحذر من عقوبات صارمة على الأندية بعد ظاهرة اقتحام الملاعب

واقعتان في يوم واحد بمواجهتي أرسنال ومانشستر يونايتد وكذلك بيرمينجهام مع أستون فيلا

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحذيراً شديد اللهجة لجميع الأندية، بعد تزايد حوادث اقتحام الملاعب.

جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، تعرض للهجوم الجسدي من أحد مشجعي نادي بيرمينجهام سيتي يوم الأحد الماضي، بدوري الدرجة الأولى.

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المشجع الذي نزل أرضية الملعب، قام بضرب جريليش وأسقطه أرضاً، قبل أن تقبض عليه قوات الأمن بملعب سانت أندروز.

محكمة إنجليزية قررت سجن هذا المشجع 14 أسبوع، ومنعه من دخول الملعب مدى الحياة.

وفي نفس اليوم قام مشجع آخر باقتحام ملعب الإمارات، للاحتفال بهدف أرسنال في شباك مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

مارتن جلين المدير التنفيذي للاتحاد، بعث بخطاب للأندية الإنجليزية، من اجل زيادة الاحتياطات الأمنية لتفادي وقوع نفس المواقف.

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وشدد في خطابه على ضرورة الحفاظ على أمن المشجعين، وكذلك اللاعبين المتواجدين في الملعب وطاقم التحكيم.

وأوضح في النهاية أن من لا يلتزم بتلك التعليمات، قد يتعرض لعقوبات صارمة من الاتحاد.

يذكر أن اللائحة 20 من قوانين الاتحاد الإنجليزي، تنص على غلق ملعب أي فريق وخصم نقاطاً منه، في حالة عدم الحفاظ على سلامة الحاضرين لأي مباراة.