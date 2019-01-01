الاتحاد الإنجليزي يحذر جوارديولا عقب واقعة "حكم ليفربول"

الفيلسوف الإسباني اعترض بقوة على الحكم خلال المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحذيراً رسمياً للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

جاء ذلك إثر المشادة الكلامية التي جمعته بحكم مباراة فريقه ضد ليفربول، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأتت تلك الواقعة اعتراضاً من جوارديولا على مخالفات غير محتسبة لفريقه من جانب الحكم، أثناء تقدم الفريق في الدقائق الأخيرة.

وفاز سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليلحق بالريدز الهزيمة الأولى هذا الموسم في البريميرليج، تماماً كما حدث العكس في الموسم الماضي.

وحالياً اشتعلت المنافسة في البريميرليج مجدداً، بعد أن تقلص الفارق بين المتصدر ليفربول والسيتي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.