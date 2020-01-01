الاتحاد الإنجليزي يجتمع لمواجهة فيروس كورونا قبل مباراة إيطاليا

اجتماع بين القيادات العليا في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل مواجهة منتخب بلادهم ضد إيطاليا لبحث كيفية التصدي لفيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قرر الاجتماع من أجل بحث مخاطر إقامة مباراة منتخب بلادهم ضد إيطاليا بالشهر المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن القلق يسيطر على كبار القيادات في الاتحاد الإنجليزي بسبب مرض كورونا.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت انتشارًا هائلًا لفيروس كورونا في شمال إيطاليا حيث تم الكشف عن عدد كبير من حالات الإصابة والوفيات.

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ويحل المنتخب الإيطالي ضيفًا على نظيره الإنجليزي في شهر مارس القادم ضمن فترة التوقف الدولي لخوض مباراة ودية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

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وذكرت الشبكة أن مفاوضات كانت قد جمعت الاتحاد الإيطالي بالإنجليزي في وقت سابق لإستضافة منتخب الشباب تحت الـ 18 في نفس الوقت.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الإيطالية إقامة عدد من مباريات كرة القدم خلف الأبواب المغلقة على رأسها إنتر ويوفنتوس وإنتر ولودوجورتس.

جدير بالذكر أن عدد من مباريات الدوري الإيطالي كان قد تم تأجيلها هذا الأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل سريع في شمال البلاد.