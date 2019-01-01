الاتحاد الإنجليزي يتهم مدافع برشلونة السابق بالمراهنات

ييري مينا متهم بالوقوع في فضائح المراهنات

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تم توجيه الاتهام من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى ييري مينا نجم إيفرتون بسوء السلوك فيما يتعلق بقواعد المراهنات.

ويزعم أن المدافع الدولي الكولومبي البالغ من العمر 24 عامًا بالمشاركة في إعلان ترويجي لنشاط المراهنات غير المشروعة.

ومن المفهوم ضمنيًا أن مينا شارك ترويجيًا في نشاط المراهنات الكولومبي، ولكن الأمر ممنوع على أي لاعب يلعب في أي نادٍ إنجليزي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وتواجد مينا في كولومبيا في الفترة الحالية من أجل فضاء عطلته بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019 والمقامة في البرازيل.

وسيتم فتح التحقيقات في هذه القضية من أجل معرفة ما سيتم إجراءه مع المدافع الكولومبي حين عودته للمشاركة مع إيفرتون.

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يذكر أن إيفرتون قد أعلن انتقال نجم وسط ميدانه إدريسا جاي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.