الاتحاد الإنجليزي يتهم إيمري على خلفية واقعة الزجاجة
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وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاتهام لأوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي على خلفية أحداث مباراة برايتون.
وكان اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج، قد شهد ركل إيمري لزجاجة باتجاه مشجعي برايتون في الدقائق الأخيرة.
واعتذر إيمري للمشجع الذي اصطدمت به الزجاجة، كما أوضح في المؤتمر الصحفي:"لقد اعتذرت للمشجع لأني ركلت الزجاجة بعد فعل محبط من جانب فريقي في اللحظات الأخيرة".
وتابع:"لم تكن ركلة قوية، ولكنها لمست أحد المشجعين ولذلك كان عليَّ الاعتذار".
وكان حكام اللقاء قد قرروا عدم إدراج الواقعة في تقرير المباراة، إلا أن الاتحاد الإنجليزي رفض غض الطرف عنها.