الاتحاد الإنجليزي يبحث عن حل لأزمة ديربي مانشستر

ازدحام كبير في جدول الكرة الإنجليزية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

يبحث الاتحاد الإنجليزي عن مخرج من أزمة ازدحام جدول المسابقات المحلية، والذي وضعه في موقف حرج فيما يخص مباراة ديربي مانشستر المرتقبة.

ويلعب يونايتد وسيتي في السادس عشر من مارس، ولكن عبور يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي جعل لعب المباراة بذلك التوقيت غير ممكناً

وتدور محادثات حالياً بين طرفي المباراة والاتحاد الإنجليزي من أجل تحديد ميعاد جديد يناسب كل الأطراف المعنية لخوض اللقاء.

وتدور الأزمة بسبب أن يونايتد سيقابل وولفرهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد، مما يعني أن أحد الفريقين سيتواجد في نصف النهائي الذي سيقام في السادس من أبريل.

لا توجد مبررات لهذه الخسارة بالتأكيد يا أليجري .. لكن ماذا عن مباراة الإياب؟ 🤔



المدرب الإيطالي يُجيب 🗣️ pic.twitter.com/sEHDLY0JTm — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

ويُلعب في السادس من أبريل مباراة الدوري المقررة بين نفس الفريقين، مما يعني تأجيل المباراة الخاصة بالدوري للثاني أو الثالث من نفس الشهر، وهو الميعاد المقترح للديربي.

وتوقعت "ESPN" أن ينتظر الاتحاد الإنجليزي عبور سيتي رسمياً لربع نهائي دوري الأبطال وموقف يونايتد من عبور مباراة وولفز بالكأس لمعرفة المواعيد المتاحة.

تأهل سيتي للدور المقبل في دوري الأبطال وكأس الاتحاد سيضعه أمام إلزامية تغيير مواعيد ليس فقط ميعاد الديربي، ولكن أيضاً لقاء كارديف سيتي المتزامن مع نصف نهائي الكأس.

ويحتل سيتي صدارة ترتيب الدوري مناصفة مع ليفربول برصيد 65 نقطة، بينما يأتي يونايتد رابعاً بفارق 14 نقطة عن القمة.