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كأس رئيس الدولة الإماراتي

الاتحاد الإماراتي يعلن نقل نهائي كأس رئيس الدولة

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نهائي كأس رئيس الإمارات سيقام في هزاع بن زايد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن إقامة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، بين الظفرة وشباب الأهلي دبي، على ملعب هزاع بن زايد بالعين.

الظفرة سيواجه شباب الأهلي دبي مساء يوم الأثنين المقبل، في نهائي كأس رئيس الدولة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا يعلن خلاله عن إقامة نهائي كأس رئيس الدولة على ملعب هزاع بن زايد.

وتأهل فريق الظفرة إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

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شباب الأهلي دبي صعد للنهائي، بعد التغلب على الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.

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