الاتحاد الإماراتي يعلن نقل نهائي كأس رئيس الدولة

نهائي كأس رئيس الإمارات سيقام في هزاع بن زايد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن إقامة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، بين الظفرة وشباب الأهلي دبي، على ملعب هزاع بن زايد بالعين.

الظفرة سيواجه شباب الأهلي دبي مساء يوم الأثنين المقبل، في نهائي كأس رئيس الدولة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا يعلن خلاله عن إقامة نهائي كأس رئيس الدولة على ملعب هزاع بن زايد.

نهائي كأس رئيس الدولة في ستاد هزاع بن زايد ..#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/0HiqYivyHc — UAEFA (@uaefa_ae) April 19, 2019

وتأهل فريق الظفرة إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

شباب الأهلي دبي صعد للنهائي، بعد التغلب على الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.