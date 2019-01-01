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كأس رئيس الدولة الإماراتي

الاتحاد الإماراتي يشكر حاكم عجمان على حضوره نهائي كأس رئيس الدولة

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شباب الأهلي دبي حقق لقب كأس رئيس الدولة مساء أمس الإثنين
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الشكر إلى حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بعد رعايته لنهائي كأس رئيس الدولة.

واستضاف ملعب هزاع بن زايد، مساء أمس الإثنين نهائي كأس رئيس الدولة بين الظفرة وشباب الأهلي دبي، وحقق الأخير البطولة بعد الفوز بهدفين لهدف.

وشدد مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي على ان حضور حاكم عجمان للمباراة، وتتويج الفريقان عقب المباراة، يعد دعماً كبيراً للمسابقة.

وقدم رئيس الاتحاد أيضاً، الشكر والتقديم إلى عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وطحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، على الحضور والمشاركة في الاحتفالات بكاس رئيس الدولة.

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كما وجه بن غليطه الشكر إلى محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية على حضوره النهائي ومشاركته في فعاليات التتويج.

وثمن رئيس الاتحاد جهود إدارة استاد هزاع بن زايد التي أسهمت في إنجاح نهائي الكأس وجعله مميزاً في كل تفاصيله التنظيمية، مشيداً بجهود لجنة المسابقات والأمانة العامة في اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين.

وأتم رئيس الاتحاد الإماراتي شكره برسالة شكر إلى جميع وسائل الإعلام التي لعبت دوراً فعالاً في تغطية الحدث، بالإضافة إلى رجال الأمن وحكام المباراة.

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