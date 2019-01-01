الاتحاد الإماراتي يشكر بن راشد بعد زيارة أحمد ربيع

سمو الشيخ محمد بن راشيد يزور أحمد ربيع

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، شكره إلى السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، على زيارته للاعب أحمد ربيع، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي.

ويتواجد أحمد ربيع في المستشفى، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها برأسه، خلال إحدى مباريات فريقه.

وخلال بيان عبر موقع الاتحاد الإماراتي الرسمي، ثمن مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، زيارة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاعب أحمد ربيع، والتي سيكون لها بالغ الأثر على اللاعب وأسرته وزملائه، وتوفير الرعاية الكاملة لهم.

رئيس الاتحاد الإماراتي أكد على أن أسرة كرة القدم الإماراتية، ممتنة لهذه المبادرة التي أسعدت جميع العاملين في الوسط الرياضي.

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وأشار مروان بن غليطة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حريص على سلامة وراحة أبناء وبنات الإمارات، وسموه يتابع كل شؤون المواطنين باستمرار من أجل اسعادهم.

وشدد مروان بن غليطة على أن القيادة الرشيدة كانت ومازالت خير داعم للرياضة ولشباب الوطن، والأسرة الرياضية تثمن هذا الدعم اللامحدود.

وكان وفدًا من اتحاد الكرة الإماراتي، قام بزيارة اللاعب أحمد ربيع في مستشفى راشد، للاطمئنان على صحته.