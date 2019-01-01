الاتحاد الإماراتي: هدفنا مع مارفيك الوصول لكأس العالم

هل يحقق مارفيك الهدف بالوصول إلى مونديال قطر 2022

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الله الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، أن الأبيض أمام مرحلة جديدة ولذلك يجب توفير الأجواء المناسبة للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

فان مارفيك قام بالتوقيع على عقود تدريبه للمنتخب الإماراتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، وذلك خلفًا للإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

الجنيبي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "وضعنا بعض الأهداف الواضحة لنا وللمدرب فان مارفيك، وكانت هناك العديد من المباحثات قبل اختياره كمدير فني".

عبد الله ناصر الجنيبي: هدفنا هو الوصول للمونديال وتعاقدنا مع مارفيك يتم عبر مراحل الأولى منها ستكون بالتأهل من المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة للمونديال ثم يجدد العقد تلقائياً حتى 2022.. pic.twitter.com/XNsABOMr4q — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 21, 2019

وبعد سؤاله عن هل تنتهي العلاقة بالمدرب فان مارفيك حال فشل صعوده لكأس العالم؟، رد الجنيبي: "علاقتنا بالمدرب الهولندي قوية، واتفقنا على النظر للمستقبل واكتشاف المواهب، ووضع خطة على المدى البعيد".

نائب رئيس الاتحاد الإماراتي استدرك حديثه قائلًا: "هدفنا الوصول للمونديال، وتعاقدنا مع مارفيك يتم عبر مراحل، الأولى التأهل للمرحلة الأولى للتصفيات للمونديال، ثم يجدد عقده تلقائيًا حتى 2022".

وكان فان مارفيك مدربًا للمنتخب السعودي، ثم رحل لتدريب المنتخب الاسترالي خلال منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ليعود للشرق الأوسط من بوابة المنتخب الإمارتي.