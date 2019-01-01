الاتحاد الإماراتي: نجهز لنهائي مميز يليق بكأس رئيس الدولة

الظفرة وشباب الأهلي يتنافسان على الكأس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد عبد الله هزام الظاهري؛ الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن التجهيز لنهائي كأس رئيس الدولة يسير على قدمٍ وساقٍ، حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق باسم البطولة.

النهائي من المقرر أن يجمع بين الظفرة وشباب الأهلي في 29 من الشهر الجاري، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وقال بن هزام، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي: "حرصنا على التنسيق مع شركاء الاتحاد ورعاة المسابقة وكافة الجهات المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات مستمرة بحضور ممثلي كافة الجهات لضمان خروج النهائي بشكل رائع،وتم استعراض خطط الإدارات المعنية في اتحاد الكرة والتحضيرات القائمة حاليًا من قبل فريق العمل، والتأكيد على ضرورة أن يكون حفل إطلاق وتدشين النسخة الجديدة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" موازيًا لقيمة وأهمية هذه المناسبة".

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وأضاف: "سنطبق أعلى المعايير المتبعة في تنظيم مثل هذه المواجهات المهمة، نتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بحجم وتاريخ وعراقة الناديين".

الأمين العام اختتم: "أتمنى أن تحضر الجماهير الإماراتية المباراة، نحن نسعى لتوفير كل مستلزمات الراحة للجماهير، وهناك فعاليات وفقرات ترفيهية مختلفة ستكون مصاحبة للنهائي".

يذكر أن الاتحاد سيقيم حفل تدشين النسخة الجديدة للكأس، غدًا الثلاثاء، في قاعة الاتحاد بفندق قصر الإمارات بأبوظبي.