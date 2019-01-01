الاتحاد الإفريقي ينقل إياب الزمالك وحسنية أغادير لملعب السويس

ملعب السويس سيستضيف لقاء الزمالك وأغادير

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي، إلى ملعب السويس، بدلًا من بتروسبورت.

الزمالك سيستضيف حسنية أغادير يوم 14 إبريل الجاري، في إياب دور الربع نهائي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي، يفيد بنقل مباراة حسنية أغادير إلى ملعب الجيش بالسويس، بدلًا من ملعب بتروسبورت.

نور الدين أمرابط: أشعر بالألم، ساسأفر إلى البرتغال لإجراء فحوصات طبية، أتمنى اللحاق بمباراة #الاتحاد المقبلة.📢 pic.twitter.com/mWBpRbgKjM — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

حسنية أغادير سيستضيف الزمالك في ذهاب دور الربع نهائي بكأس الكونفدرالية، مساء يوم الأحد المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 14 أبريل.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، لتسهيل مهمة لقاء العودة الذي سيقام في السويس.

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وتتواجد بعثة الزمالك حاليًا في المغرب، استعدادًا لمواجهة حسنية أغادير مساء يوم الأحد.