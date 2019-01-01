الاتحاد الإفريقي يقرر تطبيق تقنية حكم الفيديو بأمم إفريقيا 2019

كأس أمم إفريقيا 2019 ستشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بعد اختيار المكتب التنفيذي للملف المصري.

ونشرت قنوات "بي إن سبورتس" الإخبارية، خبرًا يفيد بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، بداية من دور الربع نهائي أو نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا.

عـــــاجــــل: تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد سيكون بداية إما من الدور ربع النهائي أو نصف النهائي لأمم إفريقيا — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 18, 2019

تقنية حكم الفيديو المساعد تم الاستعانة بها في جميع البطولات الأوروبية هذا الموسم، وأيضًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر الاستعانة بها مرة أخرى خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر الصيف المقبل.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة في مصر، والتي شهدت مشاركة 24 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

تعرف على نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا