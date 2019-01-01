الاتحاد الإفريقي يقرر إقصاء الكونغو وتأهل المغرب بسبب زولا

الأولمبي المغربي يتأهل في تصفيات كأس إفريقيا تحت 23 عامًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إقصاء منتخب الكونغو الديمقراطية الأولمبي، من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهل المنتخب المغربي.

وكان الاتحاد المغربي قد تقدم بتظلم إلى الاتحاد الإفريقي، لإشراك اللاعب أرسين زولا، وهو غير مؤهل لخوض اللقاء، بسبب تخطيه الـ23 عامًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر إقصاء الكونغو الديمقراطية، على أن يشارك المنتخب المغربي في الدور الثالث.

مباراة بعنوان 👇



انتهى الدرس يا سادة يا كرام 🙌 pic.twitter.com/FlOAYRHZb4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد حقق الفوز على المغرب في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، قبل فوز أسود الأطلس في العودة بهدف نظيف.

وبذلك يصعد المنتخب المغربي إلى الدور الثالث بالتصفيات، ليواجه منتخب مالي، يوم 5 يونيو المقبل، لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا في مصر، خلال شهر نوفمبر المقبل، وسيتم تحديد المتأهلين إلى أوليمبياد طوكيو 2020.