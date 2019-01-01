النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الإفريقي يعلن موعد مباراتي الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

آخر تحديث
التعليقات()
الزمالك في مواجهة قوية أمام حسنية أغادير
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قرعة كأس الكونفدرالية التي أقيمت في مقر الاتحاد الإفريقي بمصر، أوقعت الزمالك في مواجهة أمام فريق حسنية أغادير المغربي.

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم الأحد 7 إبريل المقبل، لمواجهة حسنية أغاديروالزمالك بالذهاب في المغرب.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد 14 إبريل في مصر، حيث تقام المباراتان في تمام التاسعة مساءً.

اختيارات المحررين

ويلعب الزمالك مبارياته في كأس الكونفدرالية على ملعب برج العرب بالأسكندرية، حتى طلب الاتحاد الإفريقي تحديد ملعب بديل بسبب سوء أرضية الملعب.

الزمالك صعد إلى ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وجاء بعده جور ماهيا الكيني بنفس الرصيد.

إغلاق