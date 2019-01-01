الاتحاد الإفريقي يعلن موعد لقاء النيجر ومصر بتصفيات أمم إفريقيا

مصر ستستضيف بطولة أمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة النيجر ومصر، والمقرر لها بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر سيحل ضيفًا على النيجر، بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، على استاد الجنرال سيناي كاونتشي في نيامي.

الاتحاد الإفريقي أعلن عن إقامة مباراة مصر والنيجر يوم 23 مارس القادم، بالجولة الختامية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

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سيتوجه منتخب مصر بعد مواجهة النيجر إلى نيجيريا، لمواجهة المنتخب النيجيري وديًا، يوم 26 مارس المقبل.

منتخب مصر يشارك شقيقه التونسي في صدارة المجموعة العاشرة، حيث ضمن الثنائي التأهل إلى البطولة، قبل إعلان استضافة مصر للبطولة.

المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، كان قد أعلن عن قائمة الفراعنة لمعسكر مارس المقبل.