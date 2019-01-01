الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد أولى مباريات الأهلي بدوري الأبطال

الأهلي سيخوض أولى مبارياته أمام فيتا كلوب ثم شبيبة الساورة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد أول مباراتين للأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري.

الأهلي يقع في المجموعة الرابعة، رفقة فيتا كلوب وشبيبة الساورة وسيمبا التنزاني، خلال القرعة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

يخوض الأهلي أولى مبارياته أمام فيتا كلوب يوم 12 يناير الجاري، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الجيش ببرج العرب.

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المباراة الثانية ستكون يوم 18 يناير الجاري أمام شبيبة الساورة الجزائري، واللقاء سيقام في تمام التاسعة مساءً في الجزائر.

الفريق الأحمر تأهل إلى دور المجموعات، بعد تخطي فريق جيما الإثيوبي، عقب الفوز عليه ذهابًا بهدفين دون رد، والخسارة إيابًا بهدف نظيف.

ويسعى الأهلي لتعويض إخفاق الموسم الماضي، بعدما وصل إلى المباراة النهائية وخسرها أمام الترجي التونسي، بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.