الانتقالات
كأس الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الإفريقي يعلن عن حكم لقاء جورماهيا والزمالك

آخر تحديث
التعليقات()
الزمالك
الزمالك يسعى لانتصار يجعله في صدارة المجموعة منذ البداية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكم مباراة جورماهيا الكيني والزمالك، في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيحل ضيفًا على جورماهيا الكيني، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس الكونفدرالية.

تقارير: تريزيجية يغيب عن تدريبات قاسم باشا ويرغب في الانتقال لجلطة سراي

الاتحاد الإفريقي، أعلن عن إسناد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، للحكم الموزمبيقي سيلسو ألفساو.

اختيارات المحررين

ألفساو كان حكمًا للقليل من مباريات بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقي الموسم الماضي، كما كان حكمًا لمباراة بوروندي ومالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بتصفيات كأس إفريقيا 2019.

الزمالك يقع في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، رفقة جورماهيا ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي.

وصعد فريق نادي الزمالك إلى دور المجموعات، بعد تخطي فريق اتحاد طنجة المغربي، في ملحق دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

الموضوع التالي:
موعد مباراة النصر ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
بعد رحيل ماميتش - العين الإماراتي يعلن تعيين الكرواتي سوبيتش مدربًا مؤقتًا
الموضوع التالي:
السنغالي ندياي يقود لقاء الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا
الموضوع التالي:
تقارير: تريزيجية يغيب عن تدريبات قاسم باشا ويرغب في الانتقال لجلطة سراي
الموضوع التالي:
العودة إلى سياسة خطف الشباب.. بايرن ميونيخ يقترب من جوهرة دورتموند
إغلاق