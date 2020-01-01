الاتحاد الإفريقي يعلن المواعيد الجديدة لتصفيات كأس الأمم ومونديال 2022

مواعيد جديدة لمباريات إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإربعاء، عن مواعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أجل مواعيد المباريات في كافة البطولات بسبب توقف فيروس كورونا الأخير الذي انتشر في جميع أنحاء العالم.

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكر القدم إلى الاتحادات الأهلية اليوم، خطابًا حدد فيه مواعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لكأس العالم أيضًا.

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وجاءت المباريات على النحو التالي:

- الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين 9 إلى 17 نوفمبر المقبل.

- الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين 22 إلى 30 مارس 2021.

- الجولة الأولى والثانية في تصفيات كأس العالم في الفترة ما بين 31 مايو المقبل حتى 15 يونيو 2021.

- الجولة الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم في الفترة ما بين 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2021.

- الجولة الخامسة والسادسة في تصفيات كأس العالم في الفترة ما بين 4 إلى أكتوبر 2021.

- مرحلة التأهل إلى كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

ويتواجد منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بمجموعة تضم كلًا من الجابون وأنجولا وليبيا، بينما في كأس الأمم، تعادل مع كينيا وجزر القمر.