النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الإفريقي يعلن أسماء حكام مباراة بترو أتليتكو والزمالك

التعليقات()
صافرة بوروندية تقود مباراة الزمالك وبترو أتليتكو
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو الأنجولي، بكأس الكونفدرالية.

الزمالك سيحل ضيفًا على بترو أتليتكو يوم الأحد المقبل، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

واختار الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم، يقوده البوروندي باسيفيك ندابيها حكمًا للساحة، ويعاونه الثنائي جوستافو باجوما وويلي هبيمانا.

ومن المقرر أن يغادر الزمالك القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل، بطائرة خاصة، متجهًا نحو أنجولا، لمواجهة بترو أتليتكو.

اختيارات المحررين

وكان بترو أتليتكو قد تعادل مع الزمالك في مباراة الجولة الثالثة، بهدف لمثله، ليخطف نقطة ثمينة على ملعب برج العرب.

ويتصدر المجموعة الرابعة جور ماهيا الكيني، وخلفه نصر حسين داي الجزائري، ثم بترو أتليتكو ثالثًا، والزمالك يتذيل المجموعة.

إغلاق