الاتحاد الإفريقي يعلن أسماء حكام مباراة بترو أتليتكو والزمالك

صافرة بوروندية تقود مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو الأنجولي، بكأس الكونفدرالية.

الزمالك سيحل ضيفًا على بترو أتليتكو يوم الأحد المقبل، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

واختار الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم، يقوده البوروندي باسيفيك ندابيها حكمًا للساحة، ويعاونه الثنائي جوستافو باجوما وويلي هبيمانا.

الحكم البوروندي باسيفيك إندبويونيمانا يدير مباراة #الزمالك و #بترو_أتلتيكو خلال الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/uHUj4wcN7c — جول مصر (@goaleg) February 27, 2019

ومن المقرر أن يغادر الزمالك القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل، بطائرة خاصة، متجهًا نحو أنجولا، لمواجهة بترو أتليتكو.

وكان بترو أتليتكو قد تعادل مع الزمالك في مباراة الجولة الثالثة، بهدف لمثله، ليخطف نقطة ثمينة على ملعب برج العرب.

ويتصدر المجموعة الرابعة جور ماهيا الكيني، وخلفه نصر حسين داي الجزائري، ثم بترو أتليتكو ثالثًا، والزمالك يتذيل المجموعة.