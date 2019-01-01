الاتحاد الإفريقي يطلب اختيار ملعب بديل لمباريات الأهلي والزمالك

بسبب الحالة السيئة لأرضية ملعب برج العرب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يطلب خلاله تحديد ملعب بديل لاستاد ملعب برج العرب الذي يستضيف مباريات الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

الاتحاد المصري نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "الاتحاد الإفريقي يطلب تعين ملعب بديل للأهلي والزمالك".

وأشار الاتحاد الإفريقي خلال خطابه إلى أن حالة العشب الطبيعي بملعب برج العرب لم تكن بحالة جيدة، خلال مباريات بطولتي الأندية الإفريقية التي أقيمت عليها خلال الفترة الماضية.

الاتحاد الافريقي يطلب تعيين ملعب بديل للأهلي والزمالك. ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/RWn7ALRKwa — EFA.eg (@EFA) March 22, 2019

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلعب مباراة العودة في مصر.

كما وقع الزمالك في مواجهة أمام حسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، حيث تقام مباراة العودة أيضًا في مصر.

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وتستعد مصر لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر خلال الصيف المقبل، وهو الأمر الذي تسبب في إغلاق العديد من الملاعب.