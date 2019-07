الاتحاد الإفريقي يرحب بتقنية حكم الفيديو المساعد

تستعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر حاليًا، لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بداية من دور الربع نهائي اليوم الأربعاء.

تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ستستخدم لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، في مباراة السنغال وبنين، في بداية مباريات دور الربع نهائي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

Say Hi 👋 to the VAR technology tonight 📺#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/Un3aDhYKEH