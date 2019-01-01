الاتحاد الإفريقي يحضر مفاجأة للمشاركين في كأس الأمم

أمم إفريقيا تقام بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحضر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مفاجأة للمشاركين في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر منتصف العام الجاري.

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل، حتى 19 يوليو الذي يليه، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته التقارير، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإفريقي استقر على اثنان من الفنانين المصريين، لاختيار أحدهما لنحت جائزة خاصة لكل مباراة.

وستكون الجائزة المنحوتة خاصة بأفضل لاعب في المباراة وسيتم إهدائها للاعب الذي سيتم اختياره عقب اللقاء مباشرة تكريمًا له لما قدمه.

وسيعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 2 مايو المقبل، على الفكرة النهائية والفنان الذي سيقوم بتنفيذ الجائزة الخاصة بأفضل لاعب في كل مباراة بأمم إفريقيا.

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وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب، وهم 3 في العاصمة المصرية وهم ستاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي، ومجموعة تقام مباريتها في استاد السويس وأخرى في ملعب الإسماعيلية وأخيرة في الإسكندرية.