الاتحاد الإفريقي يحدد موعد قرعة تصفيات مونديال قطر 2022

توقعات بقرعة قوية في تصفيات إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، موعد إجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وكان الكاف قد أجرى مؤخرًا قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون بعد أن سحبت منها النسخة الأخيرة.

وكشف الاتحاد الإفريقي أن القرعة ستجرى يوم 29 يوليو الجاري، بمقر الكاف بالقاهرة، للكشف عن مجموعات التصفيات.

وتم تغيير طريقة التأهل إلى كأس العالم في إفريقيا مرة أخرى، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 10 مجموعات.

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ويتأهل أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، حيث يتواجه كل فريق الأخر ليتأهل إلى كأس العالم في قطر 2022 5 منتخبات إفريقية.