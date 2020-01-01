الاتحاد الإفريقي يحدد موعدي مباراتي مصر وتوجو بتصفيات كأس الأمم

تعرف على موعدي مباراتي مصر وتوجو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

أرسل الاتحاد الإفريقي للكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى نظيره المصري، لإخطاره بموعد مباراتي توجو، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون.

ويقع المنتخبين المصري والتوجولي، في المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى البطولة الإفريقية، رفقة منتخبي كينيا وجزر القمر.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا، يشير خلاله إلى أن الاتحاد الإفريقي أرسل له خطابًا، يؤكد خلاله تحديد يوم 26 مارس مباراة الجولة الثالثة بين مصر توجو بالقاهرة.

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كما ستقام مباراة الجولة الرابعة يوم 29 مارس المقبل في عاصمة توجو، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

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ويعاني منتخب مصر بالتصفيات، بعد التعادل في أول مباراتين، أمام كينيا بهدف لمثله في القاهرة، ثم أمام جزر القمر سلبيًا بدون أهداف بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخبي مصر وكينيا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، وتوجو رابعًا بنقطة واحدة.