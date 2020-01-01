رسميًا - عبد المنعم باه سكرتيرًا عامًا للاتحاد الإفريقي خلفًا لحجي

معاذ حجي تقدم باستقالته بالأمس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا اليوم الثلاثاء، تعيين المغربي عبد المنعم باه سكرتيرًا عامًا له، خلفًا لمواطنه معاذ حجي.

حجي كان قد تقدم باستقالته مساء أمس الإثنين، دون إبداء أي أسباب بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للكاف، إلا أن بعض التقارير ترجع أن اللعب المالي وراء قراره. (طالع التفاصيل)

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن تعيين باه جاء بالإجماع خلال اجتماع قاده رئيس الاتحاد الملغاشي أحمد أحمد، بعدما تم قبول استقالة حجي بالإجماع كذلك.

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وأرجع كاف تكليف باه بالمنصب إلى الثقة التامة التي يتمتع بها من قبل الأعضاء منذ تعيينه بالاتحاد، والتي عززها تحديدًا خلال كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

كاف أشار كذلك أن المغربي سيواصل شغل منصب السكرتير العام حتى الاجتماع القادم للجنة التنفيذية، على أن يواصل مهام عمله كمديرًا تجاريًا للاتحاد، الذي تم تعيينه به في يونيو عام 2018.

يذكر أن معاذ حجي كان قد تم تعيينه سكرتيرًا عامًا للاتحاد الإفريقي في إبريل عام 2019 خلفًا للمصري الراحل عمرو مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي.

عمرو فهمي استقال من منصبه، متهمًا مسؤولي كاف وعلى رأسهم الرئيس أحمد أحمد بقضايا تلاعب مالي، لا تزال التحقيقات بها جارية حتى الآن.