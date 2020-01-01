رسميًا - الاتحاد الإفريقي يوافق على طلب بيراميدز بشأن مواجهة نواذيبو

الكتيبة الزرقاء تاهلت رسميًا لربع نهائي الكونفدرالية، والفريق الموريتاني ودع

استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب نادي بيراميدز المصري بشأن نقل مواجهته أمام إف سي نواذيبو الموريتاني إلى مصر بدلًا من إقامتها في العاصمة الموريتانية "نواكشوط".

الكتيبة الزرقاء من المقرر أن تلاقي الفريق الموريتاني في الثاني من فبراير المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الإدارة التنفيذية لبيراميدز تواصلت مع مسؤولي نواذيبو، خلال تواجد بعثة الأخير في مصر لمواجهة المصري البورسعيدي، وتم الاتفاق بين مسؤولي الناديين على إقامة المباراة في القاهرة.

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وقدم بيراميدز طلب مشترك إلى الاتحاد الإفريقي، موضحًا خلاله تحمله تكاليف إقامة وعودة الفريق الموريتاني إلى بلاده.

كاف أرسل خطابًا رسميًا إلى كلا الناديين، مخطرًا إياهم بنقل المباراة لتقام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الكتيبة الزرقاء تأهلت رسميًا إلى ربع نهائي الكونفدرالية بعدما حصدت 12 نقطة من خمس مباريات، بينما ودع نواذيبو البطولة بجمعه نقطتين فقط.

وتلقى بيراميدز الهزيمة الإفريقية الأولى له في الجولة الخامسة من البطولة القارية، خلال مواجهة إينوجو رينجرز النيجيري، والتي هُزم بها بهدف وحيد.