الاتحاد الإفريقي يطلق اسم وشعار جديد على حفل جوائز الأفضل 2019

الحفل سيقام في الغردقة خلال شهر يناير المقبل.

أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، شعار ومسمى جديد على حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2019.

تقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية، يوم 7 يناير المقبل، بمشاركة نجوم القارة السمراء.

الاتحاد الإفريقي "كاف" أعلن عن أن المسمى الجديد للحفل سيكون "جوائز كاف - بيك الباتروس 2019"، بجانب الشعار الخاص بالجائزة.

ويتشكل شعار الجائزة من 5 أذرع بألوان القارة الإفريقية، تحمل كرة بشعار الاتحاد الإفرييقي، وهي الجائزة التي سيحصل عليها الفائزون.

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وتشهد جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 صراعًا بين المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز.

بينما يتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، المصري طارق حامد، الجزائري يوسف بلايلي، التونسي أنيس البدري.

وكان محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب خلال حفل الاتحاد الإفريقية العام الماضي والعام الذي يسبقه.