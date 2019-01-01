الاتحاد الإفريقي يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري الأبطال

تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي وقع في المجموعة الثانية، والتي تضم النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

أما عن الزمالك، فيسعى للصعود إلى دور المجموعات على حساب فريق جينراسيون فوت من دور الـ32، ليكون في المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، وتي بي مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي.

مباريات الأهلي:

الجولة الأولى: النجم الساحلي × الأهلي - المباراة ستقام في تونس.

الجولة الثانية: الأهلي × الهلال السوداني - المباراة ستقام في مصر.

الجولة الثالثة: الأهلي × بلاتينيوم - المباراة ستقام في مصر.

الجولة الرابعة: بلاتينيوم × الأهلي - المباراة ستقام في زيمبابوي.

الجولة الخامسة: الأهلي × النجم الساحلي - المباراة ستقام في مصر.

الجولة السادسة: الهلال × الأهلي - المباراة ستقام في السودان.

قرعة دوري الأبطال - ديربي بين الأهلي والنجم الساحلي ومجموعة صعبة تنتظر الزمالك

مباريات الزمالك:

الجولة الأولى: مازيمبي × الزمالك - المباراة ستقام في الكونغو.

الجولة الثانية: الزمالك × بيترو أتليتكو - المباراة ستقام في مصر.

الجولة الثالثة: زيسكو × الزمالك - المباراة ستقام في زامبيا.

الجولة الرابعة: الزمالك × زيسكو - المباراة ستقام في مصر.

الجولة الخامسة: الزمالك × مازيمبي - المباراة ستقام في مصر.

الجولة السادسة: بيترو أتليتكو × الزمالك - المباراة ستقام في أنجولا.

مواعيد المباريات:

الجولة الأولى: 29 أو 30 نوفمبر.

الجولة الثانية: 6 أو 7 ديسمبر.

الجولة الثالثة: 27 أو 28 ديسمبر.

الجولة الرابعة: 14 أو 15 فبراير.

الجولة الخامسة: 21 أو 22 فبراير.

الجولة السادسة: 6 أو 7 مارس.