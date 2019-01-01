الاتحاد الإفريقي: إطلاق سراح أحمد أحمد دون تهم

إطلاق سراح رئيس الاتحاد الإفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إخلال سبيل أحمد أحمد في فرنسا، دون توجيه أي تهم له بشكل مباشر.

الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، نقل عن وكالة الأنباء الفرنسية، إخلاء سبيل أحمد أحمد، بعد جلسة تحقيق تمت في المكتب التنفيذي لمكافحة الجرائم المالية والفساد المالي دون توجيه أي تهم.

وتقدم عمرو فهمي، سكرتير أحمد أحمد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد تقدم بملفات تدين أحمد أحمد، وتثبت فساده ماليًا.

سيد عبد الحفيظ: لم يصلنا عروض رسمية لضم علي معلول، اللاعب مستمر مع النادي وفي حال وصول أي عرض بشكل رسمي سيتم الإعلان عنه 🔴 pic.twitter.com/OUexJFY8NT — جول مصر (@goaleg) June 7, 2019

وخضع أحمد أحمد للتحقيقات أمام المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية والفساد المالي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد نشر صورًا لرئيس الاتحاد الإفريقي، رفقة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، بعد خروج أحمد أحمد من التحقيقات الفرنسية.

وناقش أحمد أحمد مع العديد من الأمور المتعلقة بتجهيزات مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر.