الاتحاد الإسباني يصدر بيانًا حول أرقام تقنية الفيديو في الموسم الجاري

87 حالة تمت مراجعتها من قبل تقنية الفيديو في الليجا خلال الموسم

أصدرت لجنة حكام الفيديو في الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا حول التطور الذي حدث في الليجا بعد استخدام الـ VAR خلال الموسم الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر كرة القدم العالمي المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال رئيس اللجنة، كارلوس كاربايو، إنّ تقنية الفيديو حتى الجولة 31 من الدوري الإسباني تدخلت في 87 مناسبة في 310 مباراة، 38 حالة تمت مراجعتها من قبل حكم الساحة و49 مرة اعتُمد قرار حكم الفيديو مباشرة.

وأوضح البيان أن 47 حالة تمت مراجعتها تتعلق بالأهداف و31 بضربات الجزاء و6 حالات ترتبط بالبطاقات الحمراء و3 في تحديد هوية مرتكب الأخطاء.

وبلغ معدل استخدام التقنية 3.56 في المباراة الواحدة، كما ظهر تأثير الـ VAR بعد أن انخفض معدل البطاقات الصفراء للتمثيل داخل منطقة الجزاء من 19 الموسم الماضي إلى 6 فقط الموسم الجاري بنسبة تراجع بلغت 68%.

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كأس العالم 🏆

كأس الأمم الأوروبية 🏆

دوري أبطال أوروبا 3⃣

السوبر الأوروبي 3⃣

كأس العالم للأندية 2⃣

الدوري الإسباني 6⃣

كأس أسبانيا 2⃣

السوبر الإسباني 8⃣



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وأوضح كاربايو أنّ 6.23% من أهداف الموسم الجاري تم إلغاؤها بعد العودة للفيديو كما أنّ الأخطاء التحكيمية انخفضت بنسبة 4.7% بفضل الـ VAR.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنّ معدل الوقت المهدر بسبب الفيديو وصل إلى 69 ثانية وترتفع إلى 115 ثانية حال قرر الحكم مراجعة اللقطة.

جدير بالذكر أنّ الموسم الجاري هو الأول في الدوري الإسباني الذي يتم فيه تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد.