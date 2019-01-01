الاتحاد الإسباني يرفض استئناف أتلتيكو ويتمسك بعقوبة كوستا

قام بسب والدة حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم، رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي أتلتيكو مدريد على إيقاف مهاجمه دييجو كوستا.

نجم أتلتيكو تلقى عقوبة صارمة هذا الأسبوع، بالإيقاف لمدة 8 مباريات محلية بسبب سوء السلوك.

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وجاء ذلك بعد قيامه بسب الحكم خيسوس مازانو، خلال المباراة التي خسرها أتلتيكو من برشلونة 2/0 السبت الماضي.

الحكم كتب في تقريره أن كوستا قام بسب والدته، بعد إظهار البطاقة الحمراء في وجهه، وحاول التعدي عليه لولا تدخل زميليه دييجو جودين وخوزيه خيمينيز.

دييجو سيميوني مدرب أتليتكو، كان يرى أن العقوبة مبالغ فيها، ليتقدم النادي الإسباني باستئناف طمحاً في تخفيفها.

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وجاء رد الاتحاد الإسباني حاسماً برفض هذا الطلب، ليقضي اللاعب العقوبة كاملة.

وهو ما يعني غياب صاحب الـ30 عاماً عن آخر سبع مباريات لأتلتيكو بالدوري هذا الموسم، ومباراة أخرى بالموسم القادم.