الاتحاد الإسباني يدين ديمبيلي ويرفض حجة برشلونة

الاتحاد الإسباني يرفض تخفيف عقوبة ديمبيلي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف المقدم من قبل إدارة برشلونة لتخفيف عقوبة الإيقاف ضد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وحصل عثمان ديمبيلي على بطاقة حمراء خلال مباراة برشلونة الأخيرة أمام إشبيلية، وذلك بعدما سمعه ماتيو لاهوز يتلفظ بألفاظ غير لائقة تجاهه.

وعقب إشهار البطاقة الحمراء للنجم الفرنسي، قال ليونيل ميسي لماتيو لاهوز حكم اللقاء إن ديمبيلي لا يستطيع التعبير عن أحواله باللغة الإسبانية من الأساس.

بعد التوقف الدولي - ما هو ترتيب برشلونة وريال مدريد بين الدوريات الكبرى؟

وقدم برشلونة استئنافًا حول العقوبة التي حصل عليها نجمه الفرنسي لنفس السبب، وهو أن عثمان ديمبيلي تحدث بالفرنسية ولم يقصد بالطبع الكلمات الإسبانية التي سمعها حكم اللقاء.

ولكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يعترف بهذه الحجة التي قدمها برشلونة، ليؤكد عقوبة الإيقاف ضد النجم الفرنسي الشاب، ويتأكد غياب ديمبيلي عن مباراة إيبار مساء الغد.

يذكر أن برشلونة سيلعب المباراة بدون عثمان ديمبيلي وجيرارد بيكيه وتوديبو وأريخو وعدم جاهزية أومتيتي واحتمالية غيابه هو الآخر عن المواجهة.